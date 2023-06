Oppenheimer, il biografo del fisico americano sul film di Nolan:'Straordinario risultato'

Tra poche settimane Christopher Nolan porterà sul grande schermo la storia di Robert J. Oppenheimer, il fisico americano che ha guidato il Progetto Manhattan nella creazione della bomba atomica. Una delle figure più polarizzanti della storia USA raccontata dal regista britannico basandosi sul libro di Kai Bird e Martin J. Sherwin.

La biografia vincitrice del premio Pulitzer dal titolo American Prometheus: The Triumph and Tragedy of Robert J. Oppenheimer, scritto nel 2005, è la base dalla quale Nolan ha preso spunto per il proprio film.



Kai Bird, chiacchierando con David Nirenberg al Leon Levy Center for Biography di New York, ha parlato della sua opinione sul film:"Al momento sono sbalordito e mi sto riprendendo emotivamente dopo averlo visto. Penso che sarà un risultato artistico sbalorditivo. E ho grandi speranze che stimolerà effettivamente una conversazione nazionale, persino globale, sulle questioni di cui Oppenheimer voleva disperatamente parlare, su come vivere nell'era atomica, come vivere con la bomba e il maccartismo: cosa significa essere un patriota e qual è il ruolo di uno scienziato in una società intrisa di tecnologia e scienza, per parlare di questioni pubbliche".



Oppenheimer racconta la storia del fisico Robert J. Oppenheimer, leader del Progetto Manhattan, che condusse alla creazione della prima bomba atomica. Nel film Cillian Murphy sarà Robert J. Oppenheimer, al fianco di Emily Blunt, Matt Damon, Robert Downey Jr. e Florence Pugh.



L'esplosione nucleare è stata ricreata senza CGI, come ha confermato proprio Nolan in una recente intervista.