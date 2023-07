Oppenheimer, Benny Safdie sicuro: 'È di gran lunga il miglior film di Nolan'

Amato e discusso come pochi, Christopher Nolan non ha saputo, secondo i suoi detrattori, mantenere sempre lo stesso livello di qualità: Oppenheimer darà quindi il via per l'ennesima volta al dibattito su quale sia effettivamente il miglior film del regista di Inception, e secondo Benny Safdie ha delle ottime chance di uscirne vincitore.

Mentre si avvicina l'attesissimo scontro Barbie-Oppenheimer, infatti, l'attore è intervenuto parlando proprio dell'ultima fatica del regista del nostro Christopher (del cui cast fa parte insieme a una miriade di colleghi), indicando il film sul Progetto Manhattan come uno dei migliori di sempre del regista della trilogia del Cavaliere Oscuro.

"Ho avuto modo di vedere il film di recente e posso dirvi una cosa con assoluta certezza: è di gran lunga il miglior film di Chris. Funziona alla grande sotto ogni punto di vista" sono state le sue parole. Un giudizio che pesa, soprattutto considerando che parliamo di un regista che può vantare successi come The Prestige o film cult come Memento: gli sfidanti di livello, insomma, non mancano di certo! Riusciranno Cillian Murphy e soci a far valere le parole del loro collega? Lo scopriremo tra pochi giorni: Nolan, intanto, ha parlato del suo Oppenheimer come di un film horror.