Oppenheimer batte...Super Mario? Il nuovo record del film di Nolan!

Non solo il record assoluto al box office per Oppenheimer: il film di Nolan con protagonista Cillian Murphy raggiunge un altro traguardo impressionante. Oppenheimer risulta essere il film più visto sulla piattaforma streaming di Peacock, superando The Super Mario Bros. Movie.

Peacock non ha reso noti i singoli numeri, ma per aver superato un film atteso e visto da un grande bacino di utenza che comprende tutta la famiglia come il film di Super Mario devono essere numeri sbalorditivi. Avere Oppenheimer in streaming non è stato semplice: a causa di alcuni accordi preesistenti tra NBCUniversal e Peacock, i fan hanno dovuto aspettare ben sette mesi per vedere il biopic su Robert J. Oppenheimer in streaming. E l'uscita del film su Peacock ne ha sancito il successo incontrastato, che non si limita alle sale, ma si espande alle piattaforme streaming.

Durante il podcast Countdown to the BAFTAs Nolan ha parlato del successo di Oppenheimer e dei possibili scenari futuri del mondo cinematografico: "Tutti hanno la tendenza a trattare con sufficienza l'industria del cinema. Fin da quando lavoro nell'industria cinematografica ho sentito questa specie di establishment culturale che sta sempre a prevedere la scomparsa delle sale cinematografiche. Ora mi vengono fatte domande come "Cosa pensi dello stato di salute dell'industria cinematografica?" e non so davvero come rispondere. Abbiamo appena fatto uscire un film di tre ore e R-rated sulla fisica quantistica e ha guadagnato un miliardo di dollari. Ovviamente, il nostro punto di vista è che il pubblico è presente e non vede l'ora di guardare qualcosa di nuovo". Qui potete trovare la nostra recensione di Oppenheimer di Christopher Nolan.