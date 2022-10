Oppenheimer, Barbie non fa paura al film di Nolan! Universal: 'Ci piace la data d'uscita'

Come vi abbiamo riportato qualche mese fa, negli Stati Uniti Oppenheimer uscirà lo stesso giorno di Barbie, il 21 luglio 2023, una data che molti attendono per quello che è stato definito 'lo scontro al box office del secolo'.

Questo perché Oppenheimer sarà il primo film di Christopher Nolan distribuito dalla Universal dopo il divorzio con Warner Bros. in seguito alla gestione della distribuzione di Tenet, e tanto agli addetti ai lavori quanto ai fan non è sfuggito come la mossa della Warner possa sembrare un metaforico sgambetto ai danni del regista, dato che in questo modo un biopic in bianco e nero costosissimo dovrà vedersela con un film di sicuro successo come Barbie. A quanto pare, però, la Universal non tema la competizione.

Parlando con Business Insider, infatti, la ceo della major Donna Langle ha commentato la situazione senza mezzi termini: "Ci piace la nostra attuale data d'uscita". In aggiunta, la Langley ha anche affermato che quando l'arrivo di Christopher Nolan in casa Universal è stata una decisione dell'autore, e non ci sarebbe stata nessuna 'opera di convincimento' da parte di altri famosi autori appartenenti alla scuderia della major, come M. Night Shyamalan, Jordan Peele e Steven Spielberg, quest'ultimo tra l'altro uno dei registi più amati da Nolan.

"Quello che posso dire al riguardo è che Chris ed Emma sono abbastanza intelligenti e abbastanza esperti da fare i compiti a casa e prendere le proprie decisioni da soli", ha aggiunto la Langley sulla questione. "Nessuno ha dovuto convincerli. Ci conosciamo da tanti anni e per tanti anni avevamo fantasticato sull'idea di fare un film insieme. Penso che, semplicemente, il tempismo abbia giocato dalla nostra."

Al momento, comunque, per quanto riguarda il mercato italiano non sappiamo se Oppenheimer e Barbie si sfideranno anche nei nostri cinema: ad oggi, infatti, il film di Nolan è previsto in Italia per il 20 luglio 2023, mentre Barbie non ha ancora una data d'uscita. Vi terremo aggiornati, ma intanto recuperate il primo teaser trailer di Oppenheimer.