Oppenheimer, Barbie ed Emma Stone non bastano: gli ascolti degli Oscar 2024 restano bassi

I trionfatori agli Oscar 2024 hanno trovato finalmente il giusto compromesso tra qualità e popolarità, eppure nonostante Oppenheimer, Barbie e Povere creature, gli ascolti non sono aumentati e continuano a rimanere bassi.

É stato infatti rivelato che, dopo i circa 19 milioni di persone collegati per la diretta degli Oscar 2023, quest'anno la situazione non è cambiata di molto, dato che gli Oscar 2024 sono stati seguiti da 19,5 milioni di persone: stando ai dati, la trasmissione televisiva di quest’anno non è stata in grado di attirare la fascia demografica chiave 18-49 anni, con un punteggio di 3,8. In confronto, la trasmissione televisiva del 2023 aveva avuto un punteggio di 4,0 nei conteggi finali.

Un risultato paradossale, se vogliamo, vista la presenza di Barbie e Oppenheimer, ovvero due dei tre film più popolari dell'anno scorso tra i giovani (insieme a Super Mario Bros, assente però dalla categoria del miglior film d'animazione), e che sottolinea come, forse, agli spettatori più giovani semplicemente non interessano gli Oscar, o la TV in generale: del resto, le opzioni messe a loro disposizione oggi sono tantissime, dai momenti salienti su YouTube ai social.

