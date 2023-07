Oppenheimer - Barbie, per Christopher Nolan non è l'unico 'scontro' al box office

La presunta "rivalità" al botteghino tra Oppenheimer e Barbie, entrambi attesissimi al cinema il 21 luglio, non è stato l'unico scontro al box office nella carriera di Christopher Nolan. Il regista ha già affrontato una sfida del genere anche se all'epoca non generò l'ondata di meme di Barbenheimer in omaggio dal mondo del web!

Il 18 luglio 2008 uscì Il Cavaliere Oscuro di Christopher Nolan con Christian Bale nei panni dell'Uomo Pipistrello. Ma il 2008, e più precisamente il 18 luglio, fu anche l'anno del successo del musical Mamma Mia! con Meryl Streep. Il botteghino fu decisamente impegnativo per Nolan, ma entrambi i film ne uscirono dignitosamente.

Nel dettaglio, tra i due a "vincere" la sfida fu proprio l'eroico Batman di Nolan che incassò oltre un milioni di dollari, contro i poco più di 600 milioni di dollari di Mamma Mia! La rivalità tra i due film con cast stellari e una regia di alto livello fu innegabile, soprattutto nel fine settimana. La stessa rivalità che si consumerà sulla poltroncina del cinema con Barbie, ma Nolan è abbastanza preparato a queste situazioni e neanche il cast, sia di Barbie che di Oppenheimer sembra pensarci più di tanto!

Oppenhaimer è la storia di Robert Oppenheimer (Cillian Murphy) considerato uno dei padri della bomba atomica: ambientato negli anni '40, la pellicola verte sullo sviluppo del micidiale ordigno negli anni della Seconda Guerra Mondiale. Per Nolan stesso, Oppenhaimer è come un film horror e le prime reazioni del pubblico confermerebbero le parole del regista!