Oppenheimer, l'attore di Einstein aveva già lavorato con Nolan: lo avete riconosciuto?

Dopo il simpatico incidente capitato in un cinema indiano, nel quale Oppenheimer è stato proiettato con i sottotitoli di Barbie, torniamo a parlare dell'attesissimo film di Christopher Nolan concentrandoci sulla figura di Albert Einstein.

Anzi, più nello specifico, sull'attore che interpreta Albert Einstein in Oppenheimer: lo avete riconosciuto dai trailer? Ha già lavorato in passato con Christopher Nolan, e non solo in uno dei suoi film più famosi ma anche in una delle sequenze più amate dai fan...ci siete? Ancora no? Okay, allora ve lo sveliamo...

In Oppenheimer Einstein è interpretato da Tom Conti, un attore, regista teatrale e romanziere britannico il cui nome rischia di non far squillare alcun campanello nelle teste degli spettatori più giovani, ma che nel corso della sua carriera è stato anche nominato all'Oscar (per Reuben, Reuben di Robert Ellis Miller) e che ha lavorato insieme a David Bowie e Takeshi Kitano in Furyo di Nagisa Oshima. Soprattutto, però, i fan di Nolan dovrebbero ricordarselo per il suo ruolo ne Il cavaliere oscuro - Il ritorno, capitolo finale della trilogia di Batman con protagonista Christian Bale: in quel film, infatti, Tom Conti interpretava il detenuto che aiutava Bruce Wayne a guarire dalle ferite alla schiena e lo guardava ammirato mentre il protagonista riusciva a fuggire dalla prigione infernale in cui Bane lo aveva lasciato a morire. Potete rivivere il cameo di Tom Conti in Il cavaliere oscuro - Il ritorno nell'immagine in calce all'articolo.

