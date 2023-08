Oppenheimer, assurdo Logan Paul: 'Sono andato via, è solo gente che parla'

La nostra recensione di Oppenheimer considera il film come un pezzo importante nella storia del medium, ma Logan Paul non è d'accordo: lo YouTuber, infatti, ha addirittura abbandonato la visione dell'ultimo progetto di Christopher Nolan.

"Mentre guardavo Oppenheimer, me ne sono andato" ha dichiarato Logan Paul (che è anche un conosciutissimo wrestler). "Non sapevo dove volesse andare a parare. Cosa stavano facendo? Parlavano tutti. Un'ora e mezza, 90 minuti, di chiacchiere, chiacchiere, ancora chiacchiere"; di conseguenza, ha criticato l'eccessiva esposizione e la mancanza di eventi significativi per gran parte della storia.

Scritto, diretto e co-prodotto da Christopher Nolan, Oppenheimer ripercorre la storia del direttore del laboratorio di Los Alamos durante il progetto Manhattan (che ha portato alla creazione della bomba atomica) e comprende attori del calibro di Cillian Murphy, Emily Blunt, Matt Damon e Robert Downey Jr., tornato a un prodotto di successo dopo la breve "parentesi" degli ultimi anni. Al momento, la pellicola continua a riscuotere un enorme successo: basti pensare ai 33 milioni di dollari incassati nel primo giorno di apertura, o al punteggio del 93% su Rotten Tomatoes.

Logan Alexander Paul, invece, è diventato famoso per i suoi video su Vine, a cui è seguito un vlog giornaliero su YouTube durante il quale si esibisce in sfide di tutti i generi; inoltre, il secondo canale TheOfficialLoganPaul è destinato ai cortometraggi. Tra le serie TV in cui ha partecipato ricordiamo Law & Order, Stitchers, Bizaardvark, Walk the Prank e Foursome. Era il gennaio 2022 quando Logan Paul fu truffato dopo l'acquisto di carte Pokémon.