Oppenheimer si arrende definitivamente: il film di Nolan non raggiungerà il miliardo

Per gli analisti di Variety è ufficiale: secondo un nuovo rapporto, infatti, Oppenheimer di Christopher Nolan non riuscirà a tagliare il traguardo del miliardo di dollari, una cifra alla vigilia considerata impossibile ma che, incredibilmente, il biopic con Cillian Murphy è riuscito a sfiorare.

Che il titolo targato Universal non sarebbe riuscito a raggiungere l'ambito traguardo - utopistico all'uscita ma diventato sempre più vicino man mano che la popolarità del film cresceva di settimana in settimana e gli incassi dalle sale iMAX, con prezzo del biglietto maggiorato, continuavano a salire - era diventato ormai chiaro guardando i numeri degli ultimi giorni, con Oppenheimer che aveva effettivamente rallentato la sua run nelle sale: la frenata delle ultime settimane del resto è fisiologicamente comprensibile (ricordiamo che il film negli Stati Uniti e in gran parte dei mercati internazionali è uscito addirittura a luglio, e nel frattempo il calendario ha iniziato a segnare ottobre) e per gli analisti Oppenheimer non supererà i 950 milioni di dollari in tutto il mondo. Al momento della stesura di questo articolo, il film è a quota 933 milioni a livello globale, 322 milioni negli USA e ben 27 milioni in Italia, una cifra che lo rende il terzo miglior film nella classifica del box office in Italia dal 2021 ad oggi, ovvero dopo il periodo pandemico.

Tuttavia ci sono altri fattori da tenere presenti: Oppenheimer è trai grandi favoriti degli Oscar 2024 e un'eventuale ridistribuzione in IMAX a ridosso dell'evento (o, chissà, dopo una vittoria agli Academy Awards) potrebbe far lievitare gli incassi in futuro. Naturalmente stiamo già parlando del biopic di maggior successo della storia del cinema, ed è improbabile che qualcuno in casa Universal o in casa Nolan si stia lamentando.

Per altre letture, recuperate la spiegazione del finale di Oppenheimer.