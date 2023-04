Oppenheimer si arrende a Barbie e rischia il rinvio? Da Cannes: 'Uscirà a fine anno'

Dopo le novità sulla durata di Killers of the Flower Moon, dal Festival di Cannes 2023 sono appena emerse grandi novità sull'attesissimo Oppenheimer di Christopher Nolan, prossimo blockbuster della Universal Pictures.

Nel commentare con Variety il programma completo di Cannes 2023, infatti, il direttore del Festival Thierry Fremaux ha avuto modo di parlare del nuovo film nolaniano, che l'ultima volta avevamo lasciato con una data d'uscita fissata per il mese di luglio. Tuttavia, dalle dichiarazioni di Fremaux, si evince che molto probabilmente Oppenheimer è stato rinviato alla fine dell'anno, sebbene la notizia non sia ancora stata resa pubblica. Il direttore artistico della Croisette ha infatti confermato che l'assenza del film di Nolan è il suo 'più grande rammarico' per questa edizione di Cannes, ma ha anche invitato gli spettatori che sperano in un'aggiunta dell'ultimo minuto a mettersi il cuore in pace:

"Sfortunatamente no, Oppenheimer non sarà aggiunto al programma all'ultimo secondo" ha dichiarato Fremaux. "Mi sarebbe piaciuto molto averlo, ma verrà rilasciato alla fine dell'anno per la stagione dei premi. I miei due rimpianti quest'anno sono Oppenheimer e Barbie, ma nessuno dei due sarà pronto per maggio."

La menzione della 'stagione dei premi' fa pensare che Universal rinvierà Oppenheimer all'autunno per permettere al film di Nolan di avere ulteriore slancio in vista degli Oscar 2024. Allo stesso tempo, con questa mossa Oppenheimer eviterebbe il confronto al box office con Barbie, un confronto già iniziato a colpi di meme sui social dato che i due film avevano prenotato la stessa data d'uscita del 20 luglio.

Al momento comunque va sottolineato che non si tratta di informazioni ufficiali confermate dallo studio, quindi vi invitiamo a rimanere sintonizzati in attesa di prossimi aggiornamenti.