Oppenheimer, anche Alden Ehrenreich e David Krumholtz nel cast del film di Nolan!

Christopher Nolan sta organizzando la solita parata di star per il suo prossimo film: come da tradizione per il regista di Tenet e Inception, anche questo Oppenheimer potrà vantare un cast imbottito di nomi ben noti al grande pubblico, a cui vanno ad aggiungersi proprio in queste ore due graditissime new entry.

Dopo l'annuncio dell'ingresso di Matthew Modine nel cast del film basato sulla storia del Progetto Manhattan, infatti, la produzione ha ufficializzato in queste ore di aver messo sotto contratto anche Alden Ehrenreich e David Krumoltz, i cui ruoli, come potete immaginare, non sono però ancora stati rivelati.

Il nome di Ehrenreich è noto principalmente ai fan di Star Wars per la partecipazione dell'attore a Solo: A Star Wars Story, nel ruolo dell'iconico personaggio interpretato da Harrison Ford nella saga principale: il film di Ron Howard rappresenta, ad oggi, l'ultima apparizione dell'attore sul grande schermo. Il volto di Krumholtz è invece da sempre associato a quello del Charlie Eppes di Numb3rs, ma negli ultimi anni l'attore ha preso parte anche a film come La Ruota delle Meraviglie e La Ballata di Buster Scruggs.

Cosa ne pensate? Vi convince il nuovo, maestoso cast messo su da Christopher Nolan? Diteci la vostra nei commenti! Recentemente, intanto, anche Jack Quaid è stato annunciato nel cast di Oppenheimer.