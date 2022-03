Oppenheimer, ancora un aggiunta al cast del film di Nolan: arriva Devon Bostick

Nolan non si ferma più: dopo il recente arrivo di Gustav Skarsgard in Oppenheimer, si unisce al cast anche Devon Bostick. Oltre al protagonista Cillian Murphy, vedremo anche tanti altri attori di successo, tra cui Emily Blunt, Florence Pugh, Robert Downey Jr., Matt Damon e Rami Malek, solo per citarne alcuni.

Bostick si afferma come altra aggiunta di qualità al cast. Lo abbiamo infatti già visto in diversi film noti, come Diary of a Wimpy Kid, Okja, The Art of the Steal, Saw IV e Saw VI. È anche apparso in serie piuttosto celebri come The Marvelous Mrs. Maisel e The 100.

Come sappiamo il film di Nolan è tratto dal libro American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer di Kai Bird e di Martin J. Sherwin. La storia si concentrerà su un fisico che sta lavorando sul Progetto Manhattan, il quale ha portato alla creazione della bomba atomica. Nella pellicola Bostick vestirà i panni di Seth Neddermeyer, il fisico che ha scoperto la particella elementare nota come muone e in seguito ha portato avanti il metodo nucleare dell'implosione proprio mentre lavorava al Progetto Manhattan.

Nolan oltre a dirigere ha anche scritto sceneggiatura del film, come già accaduto in passato. Oppenheimer dovrebbe debuttare nelle sale il 21 luglio 2023. Nel frattempo restiamo in attesa di altre possibili novità.