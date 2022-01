Oppenheimer: 5 mesi di riprese per il cast più folle della carriera di Christopher Nolan

Dopo l'ingresso di Josh Hartnett nel cast di Oppenheimer, arrivano le prime informazioni sulla produzione del nuovo, attesissimo film scritto e diretto dall'acclamato regista Christopher Nolan.

In base ad un nuovo documento trapelato online in queste ore (potete vederlo in calce), le riprese di Oppenheimer inizieranno il mese prossimo e andranno avanti fino a giugno: le tempistiche sarebbero perfettamente in linea con la data d'uscita annunciata dalla Universal (estate 2023) e qualora il programma dovesse essere rispettato - e, soprattutto, la pandemia decidesse di risparmiare la produzione - si tratterebbe di cinque mesi di lavoro per il cast più imponente della carriera di Christopher Nolan.

Qualora foste rimasti indietro con gli aggiornamenti, nel nuovo film dell'autore di Inception e Tenet Cillian Murphy interpreterà J. Robert Oppenehimer, il padre della bomba all'idrogeno; insieme a lui ci saranno Emily Blunt nei panni di sua moglie Kitty Oppenheimer, Florence Pugh come Jean Tatlock (un membro del Partito Comunista degli Stati Uniti che finì anche per avere una relazione con Robert), Matt Damon nei panni di Leslie Groves (il direttore del Progetto Manhattan), Robert Downey Jr. nel ruolo del presidente della Commissione per l'energia atomica Lewis Strauss e Benny Safdie in quello di Edward Teller, che insieme a Strauss collaborò con il direttore dell'FBI J. Edgar Hoover per distruggere la credibilità di Oppenheimer. A questi nomi c'è da aggiungere poi quello di Rami Malek, presente nel cast in un ruolo attualmente sconosciuto.

Si dice che il film seguirà Oppenheimer dai suoi primi giorni ad Harvard e Cambridge, raccontando anche il periodo in Germania dove studiò fisica teorica, e poi quello a Berkeley, in California, dove fondò la principale scuola americana di fisica teorica. Nonostante si tratti di un biopic, col quale Nolan e la Universal punteranno certamente agli Oscar 2024, il budget stimato è di 100 milioni di dollari.

Quali sono le vostre aspettative? Ditecelo nei commenti.