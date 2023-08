Oppenheimer: 5 errori davvero incredibili nel film di Nolan che (forse) non avete notato

Sappiamo che la perfezione non esiste, e anche se chi scrive considera Oppenheimer come uno dei film più belli di sempre e di gran lunga il migliore sforzo della carriera di Christopher Nolan, qualche erroruccio qui e là è capitato anche nella maxi-produzione targata Universal Pictures.

Niente che vada ad inficiare la visione, chiaramente, ma comunque qualcosa che vale la pena di sottolineare, anche solo per farci qualche risata la prossima volta che rivedremo il film. Qui sotto vi elenchiamo 5 errori davvero incredibili nascosti in Oppenheimer che forse non avete notato:

Quando Oppenheimer incontra Einstein per la prima volta in riva al lago, si vede Einstein tenere il cappello con la mano destra . Quando però la stessa scena si ripete alla fine del film, si vede Einstein tenere il cappello con la mano sinistra.

. Quando però la stessa scena si ripete alla fine del film, si vede Einstein tenere il cappello con la mano sinistra. Nella scena in cui Oppenheimer cavalca fino alla torre che tiene la bomba atomica i venti sono così forti da impedirgli di indossare il cappello . Una volta salito in cima alla torre per esaminare la bomba, però, il vento è scomparso (a proposito, scoprite come ha fatto Nolan a ricreare la bomba atomica in Oppenheimer senza l'uso della CGI).

. Una volta salito in cima alla torre per esaminare la bomba, però, il vento è scomparso (a proposito, scoprite come ha fatto Nolan a ricreare la bomba atomica in Oppenheimer senza l'uso della CGI). Quando l'assistente del Senato (Alden Ehrenreich) presenta a Strauss (Robert Downey Jr) il nuovo articolo della rivista Time, l'assistente chiude la rivista in un'inquadratura ma non la chiude nel controcampo: di conseguenza, durante la sequenza del dialogo tra i due personaggi la rivista è sia aperta che chiusa a seconda dell'inquadratura .

. Verso la fine del film, quando Oppenheimer riceve il premio Enrico Fermi nel 1963, tra i presenti c'è anche Ernest Lawrence, che dà una pacca sulla spalla a Oppenheimer. Tuttavia, Lawrence morì nel 1958 a causa delle complicazioni della sua colite ulcerosa cronica.

a causa delle complicazioni della sua colite ulcerosa cronica. Nel film, Oppenheimer si consulta con Einstein per un consiglio sui calcoli del team di Los Alamos secondo cui il test Trinity può essere contenuto e non rischia di incendiare l'atmosfera scatenando una reazione infinita in grado di distruggere il mondo. Tuttavia, in realtà, Oppenheimer non consultò mai Einstein su questo argomento, e preferì rivolgersi ad Arthur Comption, direttore del Manhattan Project Team dell'Università di Chicago.

