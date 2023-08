Oppenheimer: altri 10 errori nascosti in bella vista di cui non vi siete accorti

L'articolo sui 5 errori incredibili di Oppenheimer che abbiamo pubblicato qualche giorno fa vi è piaciuto così tanto che, come insegna l'industria di Hollywood, abbiamo immediatamente pensato ad un sequel...più grande e ambizioso, come vuole la tradizione jamescameroniana.

Per questo motivo, oggi vi proponiamo altri 10 errori di Oppenheimer nascosti in bella vista che potreste non aver notato durante la visione del film:

Quando Kistiakowsky sta testando il dispositivo di attivazione della bomba, la cinepresa segue Oppenheimer e Groves mentre superano la barriera di sabbia e si dirigono verso Kisty. In questa ripresa, Lilli Hornig sta superando la barriera dietro di loro, ma quando la cinepresa si sposta su Kisty, Lilli è accanto a lui intendo ad esaminare il luogo dell'esplosione. Come se non bastasse, la cinepresa torna di nuovo su Oppenheimer e Groves e lei è di nuovo dietro i due uomini. Quando Oppenheimer arriva in taxi all'Institute for Advanced Study e viene accolto da Strauss, l'orologio dell'edificio segna le 6:50. Mentre Strauss fa strada ad Oppenheimer nel corridoio, però, un altro orologio orologio segna un'ora molto successiva. Quando Oppenheimer e Robb discutono degli scrupoli morali sull'uso delle armi atomiche su Hiroshima e Nagasaki, il pacchetto di sigarette e la scatola di fiammiferi sul tavolo alla sinistra di Oppenheimer cambiano posizione continuamente. Nella stessa scena tra Oppenheimer e Robb, Robb si toglie gli occhiali circa all'inizio ma sul finire della sequenza un'inquadratura in controcampo dalle sue spalle mostra chiaramente che ha ancora gli occhiali. Quando Oppenheimer tiene la conferenza in olandese (lingua che ha realmente imparato in 8 settimane), nel film il discorso non ha quasi alcun senso: ciò è dovuto principalmente al fatto che Christopher Nolan ha inserito parole a caso per rendere la scena più breve, come ha poi ammesso durante un'intervista concessa ad un giornale olandese. Oppenheimer probabilmente parlava olandese con un forte accento tedesco, aumentando ulteriormente la confusione dei madrelingua, tuttavia nel doppiaggio ufficiale tedesco di Oppenheimer il personaggio parla fluentemente l'olandese. Quando Oppenheimer parla al pubblico di Los Alamos dopo Hiroshima, tra il pubblico si può vedere c'è un uomo afroamericano: non ci sono stati afroamericani a Los Alamos fino al 1947, mentre circa una dozzina di scienziati e tecnici di colore hanno lavorato al Progetto Manhattan nel sito di Chicago. Le due bombe non hanno lasciato Los Alamos imballate sul retro dei camion: in realtà, i componenti meccanici smontati della bomba di Hiroshima furono trasportati sull'isola di Tinian dalla U.S.S. Indianapolis, mentre i componenti della bomba di Nagasaki e tutto l'uranio e il plutonio furono trasportati in aereo. Le bombe furono assemblate direttamente sull'isola. La scena in cui diversi razzi sorpassano lentamente il bombardiere è pura finzione. I razzi V-2 volavano molte più in alto di qualsiasi aereo, compresi quelli attuali. Inoltre erano molte più veloci di tutti gli aerei impiegati nella Seconda Guerra Mondiale, e non furono lanciati a dozzine contemporaneamente. In una scena si possono vedere i segni dei piercing sull'orecchio sinistro di Cillian Murphy: neanche a dirlo, J. Robert Oppenheimer non ha mai avuto i buchi alle orecchie. Nel film ci sono alcune scene in cui Oppenheimer usa una lavagna e un gesso per scrivere o disegnare cose: durante queste scene a volte l'aspetto e la dimensione delle forme e delle lettere cambiano durante ogni singola inquadratura.

Oppenheimer è in programmazione nei cinema italiani. Per altre letture recuperate la spiegazione del bellissimo finale di Oppenheimer.