Ophelia, Daisy Ridley e Naomi Watts nella nuova foto ufficiale di Entertainment Weekly

La sinossi del film: la storia è ambientata nel quattordicesimo secolo, narrata in tono contemporaneo, una reinterpretazione dinamica del dramma shakespeariano. Ofelia (Ridley) è la prima e più fidata dama di corte della regina (Naomi Watts). Bellissima e intelligente, presto catturerà l'attenzione dello stupendo principe Amleto e i due intratterranno una relazione proibita. Mentre la guerra e la passione infuriano, Ofelia si troverà a dover decidere tra il suo amore e la sua stessa vita, in pericolo per via di un segreto molto pericoloso da proteggere.



Basato anche sull'omonimo e acclamato romanzo di Lisa Klein e sceneggiato da Semi Chellas, Ophelia vedrà nel cast anche anche Clive Owen nei panni di Claudio, George MacKay in quelli Amleto, Tom Felton come Laerte e Devon Terrell nei panni di Orazio. Non è ancora disponibile una data d'uscita ufficiale per il film, anche se sappiamo che verrà presentato in anteprima mondiale a fine gennaio al prestigioso Sundance Film Festival, uno degli appuntamenti con il cinema indipendente o d'autore più importanti dell'anno.



A produrre troviamo Sarah Curtis e Daniel Bobker.