Operazione UNCLE 2, Armie Hammer aggiorna sul sequel con Henry Cavill

Operazione UNCLE di Guy Ritchie usciva nelle sale cinematografiche di tutto il mondo ormai 5 anni fa, non sorprendendo come sperato ai botteghini ma regalando una gradita sorpresa, divenendo un piccolo cult di genere e creando una piccola ma sostanziosa comunità di fan che da allora chiedono a gran voce un sequel.

Durante il recente incontro con la stampa per presentare Rebecca di Daphne du Maurier (in arrivo su Netflix entro fino ottobre), il protagonista Armie Hammer ha avuto modo di rispondere a una domanda postagli direttamente da Lily James, che ha chiesto "perché non ci fosse ancora un sequel di Operazione Uncle".



Ha detto l'attore: "Onestamente non ne ho idea. Però ti dico che se qualcuno dicesse 'eh, vuoi fare un sequel?', io rispondere subito 'diavolo sì, facciamolo'. Mi sento così a riguardo. Mi chiedono tutti se prima o poi gireremo un sequel e io rispondo sempre che lo spero con tutto me stesso. A un certo punto io e Lionel Wigram, produttore e sceneggiatore del primo film, abbiamo parlato di qualche idea e una in particolare l'ho trovata davvero fantastica e funzionale. Gli ho detto 'qualunque sia la tua idea, facciamolo'. Quindi non lo so. Continuiamo a spingere e vediamo , ma gari un giorno lo faremo. A me piacerebbe molto".



Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti.