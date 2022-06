Operazione Mincemeat: lo spy-movie con Colin Firth arriva in digitale per Warner Bros.

Dopo il buon successo ottenuto da Operazione Mincemeat L arma dell inganno all'uscita nelle sale, lo spy-movie con Colin Firth esordisce sul mercato digitale distribuito da Warner Bros. Home Entertainment.

Diretto da John Madden con protagonisti Colin Firth e Matthew Macfadyen, il film è disponibile su tutte le principali piattaforme digitali, per l’acquisto e il noleggio su Apple Tv app, Amazon Prime Video, Youtube, TIMVISION, Chili, Rakuten TV, Microsoft Film & TV e a noleggio su Sky Primafila e Mediaset Infinity.

Tratto da un’incredibile storia vera, raccontata nel libro di Ben Macintyre, il film mette in scena uno degli inganni militari più rischiosi della storia contemporanea e lo fa servendosi delle imperdibili interpretazioni di un cast che, oltre a Colin Firth e Matthew Macfadyen, include attori del calibro di Kelly Macdonald, Penelope Wilton, Johnny Flynn e Jason Isaacs. Siamo nel 1943: gli alleati sono determinati a spezzare la morsa di Hitler sull’Europa occupata, ma quando il loro piano è quello di un assalto totale in Sicilia si trovano ad affrontare un grande dilemma – come fare per proteggere una massiccia forza d’invasione da un potenziale massacro? Il compito di trovare una strategia vincente ricade su due straordinari agenti dell’intelligence, Ewen Montagu (Colin Firth) e Charles Cholmondeley (Matthew Macfadyen), che danno vita al più geniale e improbabile atto di disinformazione della guerra, che avrà per protagonista assoluto il più affidabile degli agenti segreti: un uomo morto.

L’arma dell’inganno – Operazione Mincemeat, è la straordinaria storia vera di un’idea folle che sperava di cambiare il corso della guerra correndo rischi enormi, sfidando ogni logica e mettendo a dura prova il coraggio dei suoi ideatori. Per maggiori approfondimenti, guardate il trailer di Operazione Mincemeat.