Operation Mincemeat: trailer per il nuovo film Netflix con Colin Firth protagonista

Netflix ha diffuso in streaming il trailer ufficiale di Operation Mincemeat, dramma di guerra con protagonista il Premio Oscar Colin Firth nella pellicola diretta da John Madden, noto per la regia dei due film dedicati al Marigold Hotel e per il più recente Miss Sloane con Jessica Chastain. L'uscita del film è fissata per il 6 maggio prossimo.

Operation Mincemeat - nella versione italiana L'arma dell'inganno - Operation Mincemeat - racconta la storia straordinaria (e incredibilmente vera) di un'idea che ha cambiato il corso della guerra. Un salto nel buio senza una rete di sicurezza, rischiando la vita di innumerevoli migliaia di uomini, sfidando l'analisi logica per dimostrare l'impossibile possibile e mettendo alla prova i nervi dei suoi creatori fino al punto di rottura.

Ambientato nel 1943, durante la Seconda Guerra Mondiale, Operation Mincemeat vede le Forze Alleate affrontare una sfida impossibile: proteggere da una massiccia invasione tedesca e scongiurare un potenziale massacro. Spetta a due brillanti ufficiali dell'intelligence, Ewen Montagu (Colin Firth) e Charles Cholmondeley, mettere in moto la strategia più ispirata e improbabile della guerra. Un'impresa folle e pericolosamente precaria incentrata sul più improbabile degli agenti segreti: un uomo morto.

Si tratta della prima regia per Madden a sei anni di distanza da Miss Sloane (2016), con la sceneggiatura firmata da Michelle Ashford e basata sul romanzo di Ben Macintyre. Oltre a Firth, nel resto del cast troviamo anche Matthew Macfadyen, Kelly Macdonald, Penelope Wilton e Johnny Flynn. Per Firth è un ritorno ai film di guerra dopo 1917 di Sam Mendes.

Netflix distribuirà la pellicola in alcune sale il 6 maggio 2022, mentre a partire dall'11 maggio successivo, Operation Mincemeat sarà disponibile in streaming sulla piattaforma digitale.