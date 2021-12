Operation Fortune: Ruse de guerre, ecco il primo trailer del film di Guy Ritchie!

La premiata ditta Guy Ritchie/Jason Statham ci ha già regalato perle di indubbio valore in passato, da Snatch - Lo Strappo a Revolver: la presenza della star di Collateral nel nuovo film del regista di The Gentleman non può dunque non attirare la nostra attenzione, per cui eccoci ad accogliere entusiasti questo Operation Fortune: Ruse de guerre.

Il primo poster di Operation Fortune: Ruse de guerre era arrivato pochi giorni fa proprio ad annunciare l'imminente uscita del primo trailer del film che vedrà Guy Ritchie tornare a collaborare ancora una volta con Hugh Grant: trailer puntualmente arrivato proprio in queste ore a mostrarci ciò che vedremo in questo action dalla battuta brillante e sempre pronta.

La sinossi del film è la seguente: Orson Fortune (Jason Statham) è una super-spia alla guida di un team che recluterà una delle più grandi star di Hollywood, Danny Francesco (Josh Hartnett), per portare avanti una missione che si pone l'obbiettivo di fermare Greg Simmonds (Hugh Grant), un milionario intenzionato a mettere in circolazioni delle nuove, micidiali armi capaci di mettere letteralmente a soqquadro l'ordine mondiale.

Cosa ne dite? Ce n'è abbastanza da sollecitare la vostra curiosità? Fatecelo sapere nei commenti! Operation Fortune: Ruse de guerre, ricordiamo, non ha ancora una data d'uscita: il film di Guy Ritchie dovrebbe comunque arrivare in sala nel corso del 2022.