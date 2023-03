Operation Fortune: Ruse de guerre, Jason Statham dichiara il suo amore per Guy Ritchie

Dopo qualche rinvio di troppo, la nuova action comedy di Guy Ritchie, Operation Fortune: Ruse de guerre è finalmente pronto per il suo debutto nelle sale. Il trhiller spionistico riunisce il regista con uno dei suoi attori preferiti, Jason Statham, protagonista del racconto.

Statham è famoso per i suoi personaggi ad un tempo comici e pieni di machismo e per la sua abilità nel maneggiare armi da fuoco sul set: in Operation Fortune Statham sarà una super spia dotata di grandi abilità e costretta, suo malgrado, vista l’attitudine solitaria del personaggio, a essere affiancata da un team di agenti operativi per fermare Greg Simmonds, un miliardario commercianti d’armi dotato di una nuova tecnologia bellica che mette in pericolo l’ordine mondiale prestabilito. Nella missione il team guidato da Statham dovrà ingaggiare una star del cinema vicina al villain per approfittare della vicinanza tra i due.



Prima che Operation Fortune, rinviato anche a causa della guerra in Ucraina, sbarchi nei cinema Collider ha avuto modo di parlare con Statham a proposito della nuova collaborazione con Ritchie discutendo del loro particolare processo di lavoro sul set, del talento di Hugh Grant (interprete dell’antagonista), di quali saranno i prossimi progetti a vederli impegnati insieme, di scene d’azione particolarmente pericolose e di quanto sia realmente bravo il regista britannico nel gioco degli scacchi.



Cominciando dalla domanda più importante, quella sulla rivalità tra i due sulla scacchiera e su chi dei due sia più forte a muovere le pedine, Statham ha risposto senza sbilanciarsi troppo: “Dipende, davvero. All’inizio era una specie di testa a testa, ma io vincevo più spesso di quanto non facesse lui e a lui questo non piaceva. Siamo molto competitivi. Ma nel corso degli anni ha preso qualche lezione e poi ancora altre e queste mi hanno tolto sempre più vittorie. Quindi adesso su dieci partite lui ne vince sei o sette ed è diventato leggermente più bravo di me, ma non ditegli che l’ho ammesso”.



A proposito di Hugh Grant e della sua bravura nel ruolo del villain, il protagonista di Crank si è invece lasciato andare senza remore: “É stato fantastico nel suo ruolo. Aveva già fatto un lavoro grandioso in The Gentleman, che mi ha lasciato senza parole. Hugh è così versatile, così profondo nelle sue abilità e penso che vederlo in un ruolo come questo dopo decadi di commedie romantiche dimostri quanto sia sottovalutato come attore. È semplicemente grandioso”.



E ancora, riguardo il legame tra lui e il regista e sul processo creativo dell’amico: “Sì, voglio dire è davvero strano perché di solito hai uno script in qualche maniera decente su cui lavorare e sai di avere una scena che può funzionare per te. Sai come muoverti durante la giornata di lavoro. Ma il copione non era granchè e di solito questa sarebbe stata una situazione in cui entrare nel panico. Invece a Guy piace mettersi sotto pressione. Gli piace buttare il copione per cercare di capire come creare qualcosa dal nulla. Questo tipo di pressione penso riesca a tirare fuori il meglio da lui. È una situazione strana, insolita, ma più è dura la giornata che gli si presenti davanti più lui riesce a rendere come regista. Più c’è pressione più i suoi dialoghi fioriscono. Arrivano dal nulla, in mezz’ora passata sulla roulotte e a fine giornata sembra sia stato settimane intere a costruire queste scene piene di dialoghi originali. È una cosa incredibile da vedere”.



Infine, Statham ha risposto a una domanda sui prossimi progetti che li vedranno insieme: “Sì, abbiamo dei progetti che vogliamo realizzare, ma dobbiamo pensarci bene. Io sto per fare un sequel di Shark - Il primo squalo, stiamo per cominciare le riprese. Sarebbe bello avere una pausa. Lui ne dirigerà uno, io ne interpreterò un altro, quando avremo finito troveremo una soluzione per lavorare ancora insieme. Ci piace il processo creativo, amiamo quello che facciamo e lo amiamo ancora di più quando lo facciamo insieme”.



Un’intervista a tutto tondo che potrete trovare nella sua interezza nella fonte lasciata in fondo all’articolo. Intanto, in attesa di vedere finalmente nelle sale il film del duo di amici e collaboratori, vi lasciamo al trailer di Operation Fortune: Ruse de guerre.