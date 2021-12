Operation Fortune: Ruse de guerre, giovedì arriva il trailer! L'annuncio di Guy Ritchie

C'è sempre una certa attesa quando si parla del nuovo film di Guy Ritchie: il regista di The Gentleman vanta una nutrita fanbase che nutre verso di lui l'affetto che meritano i vecchi amici, quelli a cui perdoni anche qualche piccolo errore qua e là. Anche per questo Operation Fortune: Ruse de guerre, dunque, l'hype è sicuramente altissimo.

Il film che vedrà la nuova collaborazione tra Hugh Grant e Guy Ritchie dovrebbe esordire in sala il prossimo gennaio: ad oggi non ci è però ancora stato modo di darvi un'occhiata, ragion per cui c'è grande curiosità intorno a un trailer la cui uscita sembrerebbe ormai imminente.

Questo, almeno, è quanto si evince dal post pubblicato in queste ore dallo stesso Guy Ritchie: tramite Instagram, infatti, il regista ci ha regalato finalmente un poster di Operation Fortune: Ruse de guerre, svelandoci anche la data d'uscita del suddetto trailer. "Trailer giovedì" ci promette il sintetico post dell'autore di Snatch - Lo Strappo: di quali altre informazioni dovremmo avere bisogno, d'altronde?

Non solo Hugh Grant, comunque: nel cast di questo Operation Fortune: Ruse de guerre troveremo anche attori come Jason Statham e Aubrey Plaza. Quali sono le vostre aspettative? Fatecelo sapere nei commenti! L'appuntamento è per questo giovedì.