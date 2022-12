Operation Fortune: il film di Guy Ritchie è bloccato a causa dei villain, che sono ucraini

Vi ricordate il primo trailer ufficiale di Operation Fortune, il nuovo film scritto e diretto da Guy Ritchie? Probabilmente no, perché il filmato promozionale risale ormai al dicembre 2021, dopodiché del titoli si sono perse completamente le tracce...o quasi.

A quanto pare, infatti, Operation Fortune di fortuna ne ha avuta davvero poca, perché secondo quanto riportato la sua data d'uscita è stata più volte rimandata a causa della guerra in Ucraina scatenata dalla Russia: questo perché nella storia immaginata da Ritchie, pensata e realizzata ben prima del conflitto militare, pare che gli antagonisti siano un gruppo di gangster ucraini. Il film si è ritrovato dunque in una posizione a dir poco scomoda dopo l'inizio della guerra, con il produttore e il distributore (rispettivamente Miramax e STXfilms) che hanno deciso di comune accordo che sarebbe stato 'di cattivo gusto' far uscire il film nella data originariamente stabilita, ovvero il 18 marzo 2022.

In queste settimane è stato riferito che, alla fine, Operation Fortune probabilmente verrà distribuito a negli USA tramite un servizio di streaming, mentre i suoi distributori internazionali inizieranno a portarlo nelle sale a partire da gennaio 2023. Al momento della stesura di questo articolo, il film ha una data d'uscita negli Stati Uniti fissata per il 12 gennaio 2023, distribuito da Lionsgate.

Le riprese di Operation Fortune, pensate, sono iniziate in Qatar a gennaio 2021. Nel cast all star Jason Statham, Aubrey Plaza, Josh Hartnett, Cary Elwes, Bugzy Malone e Hugh Grant, alcuni dei quali già apparsi nei precedenti film del regista, The Gentleman e La furia di un uomo.