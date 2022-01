Operation Finale: ecco la vera storia che ha ispirato il film con Oscar Isaacs

Questa sera con Oscar Isaacs torna in tv Operation Finale, il film del 2018 diretto da Chris Weitz ispirato alla vera storia della cattura di Adolf Eichmann, il gerarca nazista considerato uno dei maggiori responsabili della cosiddetta soluzione finale, lo sterminio degli ebrei voluto dalla Germania di Hitler.

Al termine della Seconda Guerra Mondiale, come molti altri fuoriusciti nazisti, Eichman riuscì a partire per il Sud America, rifugiandosi a Buenos Aires sotto il falso nome di Ricardo Klement. Qui il criminale di guerra potè vivere una vita relativamente normale finchè non venne individuato da Lothar Hermann, ebreo sfuggito all'olocausto. Questi contattò i servizi segreti dello Stato d'Israele che decisero di intervenire per catturare il terribile criminale.

Non essendo all'epoca dei fatti prevista l'estradizione in Argentina, Eichmann fu catturato in gran segreto e condotto in Israele dove potè essere processato a ben 15 anni di distanza dal processo di Norimberga. Nel 1962 il gerarca nazista fu impiccato.

In Operation Finale Eichman è interpretato da Ben Kingsley e le sue vicende vengono narrate sulla base di Eichmann in My Hands, un libro di memorie scritto dall'ufficiale israeliano Peter Malkin che si è occupato della sua cattura.

Per saperne di più su questa pellicola, date uno sguardo alla nostra recensione di Operation Finale e fateci sapere nei commenti cosa ne pensate di questo film prodotto da Netflix.