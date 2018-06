Operation Finale: Oscar Isaac dà la caccia ai nazisti nel trailer del film di Chris Weitz

A sette anni di distanza dal suo ultimo film Per Una Vita Migliore, il regista di About a Boy e New Moon torna con Operation Finale, il cui primo trailer è stato pubblicato da MGM pochissimi minuti fa.

Il film è basato sulla storia vera di Peter Malkin, agente segreto del Mossad israeliano che negli anni '60 si infiltrò in Argentina per dare la caccia ad Adolf Eichmann, leader nazista e braccio destro di Hitler che durante la Seconda Guerra Mondiale aveva avuto un ruolo fondamentale nel lungo processo di sterminio degli ebrei. Eichmann fu la mente logistica dietro l'olocausto, ma dopo la sconfitta dell'esercito nazista riuscì a sfuggire alla cattura e a far perdere le proprie tracce per molti anni.

Il poliedrico Oscar Isaac, celebre per lavorare a più film contemporaneamente (ha girato alcune sequenze di Annientamento di Alex Garland nelle pause pranzo de Gli Ultimi Jedi), interpreterà il protagonista del dramma storico diretto da Chris Weitz (sceneggiatore di Cenerentola di Kenneth Branagh e Il Domani Tra Di Noi). Come precedentemente riportato, il nazista Eichmann sarà impersonato da Ben Kingsley.

Nel cast anche Lior Raz, Melanie Laurent, Nick Kroll e Joe Alwyn, la star di Billy Lynn - Un Giorno da Eroe di Ang Lee. Il film arriverà negli Stati Uniti il 14 settembre.