Operation Finale su Netflix dal 3 ottobre. Ecco il trailer ufficiale in italiano

Dopo l'uscita nelle sale americane grazie alla MGM, l'interessante Operation Finale di Chris Weitz (La Bussola d'Oro, New Moon) è stato acquistato da Netflix per una distribuzione internazionale, che avverrà già il prossimo ottobre, annuncio accompagnato anche dal primo trailer ufficiale in italiano.

Il film è basato sulla storia vera di Peter Malkin, agente segreto del Mossad israeliano che negli anni '60 si infiltrò in Argentina per dare proprio la caccia ad Adolf Eichmann, leader nazista e braccio destro di Hitler che durante la Seconda Guerra Mondiale aveva avuto un ruolo fondamentale nel lungo processo di sterminio degli ebrei, nella cosiddetta "Soluzione Finale". Eichmann fu la mente logistica dietro l'olocausto, ma dopo la sconfitta dell'esercito nazista riuscì a sfuggire alla cattura e a far perdere le proprie tracce per molti anni.



A vestire i panni del protagonista troveremo il poliedrico Oscar Isaac, mentre in quelli di Eichmann si calerà Ben Kingsley. I due sembrano inoltre dare grande prova delle loro capacità, per un film che potrebbe regalare ottime performance all'interno di una storia molto forte su uno dei più grandi orrori della storia contemporanea.



Operation Finale vedrà nel cast anche Lior Raz, Melanie Laurent, Nick Kroll e Joe Alwyn, per un'uscita prevista sulla piattaforma streaming il prossimo 3 ottobre.