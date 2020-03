Operation Blue Eyes: Grant Gustin scelto per il ruolo di Barry Keenan

Grant Gustin, noto per il ruolo di Barry Allen/The Flash in The Flash, è stato scelto ufficialmente per interpretare il famigerato uomo d'affari Barry Keenan, che orchestrò il rapimento di Frank Sinatra jr. nel 1963, in Operation Blue Eyes. Scritto da Bradley Barth e Joseph Nasser, il film verrà diretto dalla star di Criminal Minds, Joe Mantegna.

La produzione dovrebbe iniziare a maggio. La trama di Operation Blue Eyes si svolge nel dicembre 1963, quando Frank Sinatra jr. è un cantante lounge in difficoltà, oscurato dall'ombra del celebre padre. Un giovane aspirante magnate, Barry Keenan, oberato dai pagamenti degli alimenti all'ex moglie e con una madre tossicodipendente e una dipendenza a causa di un incidente d'auto, escogita un piano per rapire Frank Sinatra jr. e chiedere un riscatto da 240.000 dollari. L'operazione si rivelerà un caos.



Keenan riesce a rapire Sinatra jr. ma in seguito una serie di mosse sbagliate lo conducono all'arresto e alla prigione. Barry Keenan fu condannato all'ergastolo ma scontò solo quattro anni e mezzo prima di essere rilasciato. David Arquette recitò nel ruolo di Keenan al fianco di William H. Macy e James Russo nell'adattamento Showtime del 2003, diretto da Ron Underwood, e dal titolo Ho rapito Sinatra.

Operation Blue Eyes è prodotto da Jack Nasser, Joe Nasser e Jacob Nasser, insieme a Kirk Shaw per conto di Wonderfilm.

Sette giorni fa Grant Gustin ha stuzzicato i fan di The Flash con una foto del backstage; Gustin ha dichiarato di essersi divertito molto durante le riprese della nuova stagione dello show The CW.