Onward primo in classifica nel peggior week-end box office degli ultimi 20 anni

Stando ai nuovi dati ufficiali appena diffusi, Onward ha battuto la concorrenza delle nuove uscite settimanali e ha vinto quello che gli analisti hanno già definito come il peggior week-end al box office degli ultimi 20 anni.

Il danno economico globale causato dalla pandemia di Coronavirus ha colpito inevitabilmente anche il botteghino degli Stati Uniti, col film Disney/Pixar che ha subito il peggior calo del secondo fine settimana nei 25 anni della storia storia della Pixar. Il film fantasy animato ha infatti incassato solo $10,5 milioni questo fine settimana, un calo del 74% dalla sua apertura di $40 milioni. Le cifre lo lasciano con un totale nazionale su 10 giorni di $60,8 milioni e soprattutto scarse possibilità di spingersi oltre i $100 milioni.

Nel week-end, la maggior parte delle famiglie è rimasta a casa a causa del COVID-19, per il quale le stesse catene cinematografiche hanno dovuto adottare misure straordinarie e limitare del 50% il numero di posti disponibili in ciascuna sala nel tentativo di contenere la diffusione della malattia. Complessivamente, i numeri del fine settimana sono i più bassi per il botteghino domestico da almeno 20 anni ed è probabile che peggioreranno il prossimo fine settimana, con la Paramount che ha rimosso dai film in uscita l'attesissimo A Quiet Place Part II, che avrebbe dovuto esordire con circa $60 milioni di dollari.

In seconda posizione troviamo il dramma di Lionsgate I Still Believe", nuova apertura che ha incassato di $9,5 milioni (in ribasso rispetto alle stime da $10-12 milioni), mentre al terzo posto c'è Bloodshot della Sony, che ha aperto con $9,3 milioni (a fronte di un budget di $45 milioni).

Lo spareggio Universal/Blumhouse per il quarto/quinto posto è stato vinto da L'Uomo Invisibile, che ha superato di un soffio la nuova uscita The Hunt: i due film hanno incassato rispettivamente $6 e $5,5 milioni.

