Onward e L'Uomo Invisibile spingono FandangoNOW verso il nuovo record per il digitale

Dimostrando che c'è sicuramente un grande appetito per i nuovi film anche se i cinema sono chiusi in diversi paesi del mondo, FandangoNOW ha appena registrato il suo weekend col più alto incasso di tutti i tempi grazie a titoli come Onward, L'Uomo Invisibile e The Hunt.

Tutti e tre film, usciti solo da pochi giorni al cinema negli Stati Uniti prima che il Coronavirus costringesse gli esercenti a chiudere bottega per le prossime sei-dodici settimane, hanno virato per il mercato digitale e adesso l'amministratore delegato di Fandango, Erik Davis, tramite Twitter ha rivelato che il servizio online ha avuto un weekend da record per il noleggio e l'acquisto di film.

Come potete vedere di seguito, i due titoli Blumhouse e il nuovo lavoro della Pixar sono in cima alla classifica delle vendite digitali insieme ad altre uscite recenti come Jumanji: The Next Level e Star Wars: The Rise of Skywalker, anche loro pubblicate con largo anticipo per il mercato home-video.

Per il prossimo futuro, lo streaming e il digitale saranno l'unico modo in cui le persone potranno godersi nuovi film, e c'è da sospettare che gli studi cinematografici ne approfitteranno: secondo Jason Blum il mercato cambierà per sempre a causa del Coronavirus, e nuovi report suggeriscono che la Disney potrebbe pubblicare Black Widow su Disney+.

