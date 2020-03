Onward e L'Uomo Invisibile tra i film più visti del weekend in USA

I cinema americani sono chiusi ormai da qualche settimana e potrebbero rimanerlo ancora a lungo. Per questo, invece che concentrarci sui dati del box office, vediamo quali sono stati i film più visti da casa (in home video e a noleggio) degli Stati Uniti nel passato weekend.

Secondo quanto riportato da Uproxx, che ha preso in considerazione vari store digitali tra cui iTunes, Netflix e Hulu, la top 3 delle pellicole più noleggiate è formata da Jumanji: The Next Level, 1917 e Cena con Delitto - Knives Out, mentre a seguire troviamo Bombshell, Frozen II - Il Segreto di Arendelle e Spie sotto copertura.

Onward - Oltre la magia, il film Pixar atteso il 3 aprile su Disney+ (per ora solo in USA), guida la classifica dei film più acquistati in digitale, seguito da Bloodshot (disponibile anche in Italia), Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, Birds of Prey e The Gentlemen di Guy Ritchie. È offerto al prezzo di 20-25 dollari anche Tornare a vincere, il film con Ben Affleck non ancora uscito in Italia, ma a quanto pare non sta ottenendo risultati particolarmente incoraggianti nonostante l'ottima accoglienza da parte della critica.

In testa alla classifica dei film che hanno debuttato in digitale, saltando dunque l'uscita nelle sale a causa dell'emergenza Coronavirus, troviamo invece L'Uomo Invisibile, mentre il secondo posto cambia in base allo store di riferimento: tra i più visti rientrano The Hunt, Emma e I Still Believe.

Ricordiamo che, per quanto riguarda l'Italia, L'Uomo Invisibile e Bloodshot sono disponibili anche su Chili.