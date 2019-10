Onward: Tom Holland e Chris Pratt reagiscono al nuovo trailer in arrivo domani

Dopo gli otto minuti di footage mostrati al D23 Expo, Disney Pixar è pronta a mostrare Onward con un nuovo trailer ufficiale che debutterà domani.

Ad annunciarlo è il profilo ufficiale del film con simpatico video che mostra Tom Holland e Chris Pratt, voci dei due fratelli protagonisti, mentre reagiscono al nuovo trailer del film. I due vestiranno i panni di Ian e Barley, due fratelli molto diversi tra loro che vogliono incontrare il loro padre scomparso grazie all'aiuto di uno scettro magico.

Onward è infatti ambientato in un particolare mondo fantasy in cui la magia è scomparsa - dei due fratelli solo Barley è appassionato di come si viveva un tempo - e le due clip presentate al D23 hanno svelato alcuni dettagli sulla storia: grazie all'aiuto di una potente Gemma Fenice, Ian e Barley tenteranno di riportare indietro il padre con un incantesimo che però non andrà completamente a buon fine.

Con un'uscita nelle sale prevista per il 6 marzo 2020, Onward è il primo dei due film originali targati Pixar in arrivo nel corso del prossimo anno. Il secondo sarà Soul, primo progetto di Peter Docter da quando ha sostituito John Lasseter come direttore creativo dello studio di animazione.

Avete già visto il primo teaser trailer di Onward?