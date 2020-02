Onward: Tom Holland e Chris Pratt presentano il nuovo film Pixar

Dopo aver visto i protagonisti in azione nel trailer di Onward - Oltre la magia, possiamo dare un nuovo sguardo al film Pixar grazie a una nuova featurette che ci porta nel dietro le quinte della produzione.

Nel filmato, che potete trovare in calce alla notizia, Tom Holland e Chris Pratt - le voci di Ian e Barley Lightfoot, i due elfi protagonisti - raccontano infatti l'avventura dei loro personaggi insieme al regista Dan Scanlon (Monsters University) e gli altri membri del cast vocale, da Julia Louis-Dreyfus a Octavia Spencer.

In Onward, quando Ian e Barley hanno l'opportunità di passare un altro giorno insieme al loro padre scomparso, i due fratelli decidono di intraprendere uno straordinario viaggio a bordo dell'epico van di Barley, il Guinevere. Come ogni avventura che si rispetti, il loro viaggio sarà ricco di incantesimi, mappe da decifrare, ostacoli assurdi e scoperte inaspettate. Quando Laurel, la madre dei ragazzi, scopre che i suoi figli sono scomparsi, si unisce però a un ex guerriero in parte leone, in parte pipistrello e in parte scorpione - conosciuta anche come la Manticora - con l'obiettivo di riportarli a casa.

La pellicola debutterà nelle sale italiane il prossimo 5 marzo. Rimanendo in casa Pixar, a settembre sarà invece il turno di Soul, nuovo film diretto da Pete Docter che negli Stati Uniti sarà disponibile già da giugno. Per altri approfondimenti, vi lasciamo al nostro speciale sui film d'animazione più attesi del 2020.