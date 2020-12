Onward, finalmente svelata la data di uscita su Disney Plus! Ecco quando arriverà

Tramite un nuovo trailer che trovate come al solito in calce all'articolo, il servizio di streaming on demand Disney+ ha finalmente annunciato la data di uscita sulla piattaforma per Onward, il nuovo e acclamato film della Pixar.

La pellicola di Dan Scanlon sarà disponibile per tutti gli abbonati a partire dal 6 gennaio 2021, una data che paradossalmente lo metterà sulla scia di Soul, il 'vero' nuovo film Pixar in uscita su Disney+ dal 25 dicembre prossimo.

Come noto, infatti, Onward era previsto inizialmente per il mese di aprile ma a causa della pandemia ha subito una distribuzione alquanto anomala: negli Stati Uniti approdò su Disney+ pochissimi giorni dopo l'uscita nei cinema, che a quel tempo iniziavano ad affrettarsi ad abbassare le saracinesche a causa del lockdown, mentre in Italia riuscì ad arrivare nelle sale nei mesi estivi, quando il coronavirus aveva momentaneamente allentato la sua presa.

Adesso Onward arriverà il Giorno dell'Epifania, un regalo che gli appassionati sicuramente gradiranno, specialmente quelli che non sono riusciti a 'beccarlo' nelle sale: la storia, nel caso non lo sappiate, è ambientata in un mondo fantasy popolato da elfi e tante altre creature magiche che, per via della modernizzazione, hanno dimenticato la forza della vera magia. Due fratelli, però, grazie ad un bastone incantato potranno esaudire il loro desiderio di passare ventiquattro ore con il padre, morto anni prima.

