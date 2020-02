Onward, il simpatico scherzo di Cully a suo fratello Chris Pratt

Nella versione originale, i protagonisti dell'atteso film d'animazione Disney Pixar Onward hanno le voci di due eroi del Marvel Cinematic Universe, Tom Holland e Chris Pratt. Durante il tour stampa del film il fratello di quest'ultimo, Cully, è stato l'artefice di un divertente fuori programma con una telefonata.

Nel corso di una chiacchierata tra i due attori e Mark S. Allen, a un certo punto l'intervistatore ha infatti tirato fuori il suo cellulare, a cui era collegato in videochiamata Cully, che si è divertito a prendere un po' in giro suo fratello. Il suo Avenger preferito? Non certo lo Star-Lord di Chris, ma Spider-Man e Thor. La cosa più bella dell'avere Chris Pratt come fratello? Il fatto che conosca Tom Holland. Cully si è anche detto deluso che al fianco di Holland in Onward non ci sia Chris Hemsworth.

Chris Pratt è stato al gioco, e ha poi ripreso a parlare del tema della famiglia, in primo piano in Onward. "Questo film, Cully, non vedo l'ora che tu veda questo film. Proprio come Dan Scanlon, che lo ha scritto e diretto come una lettera d'amore a suo fratello maggiore, questo film ti farà piangere - sai come Radio Flyer ti fa piangere a dirotto? Sinceramente sento che la mia vita è una simulazione e questo film sia stato creato per farti piangere. Quindi non vedo l'ora che tu veda questo film. È decisamente una lettera d'amore per il fratello maggiore di questo ragazzo."

Recentemente, in effetti, Chris Pratt aveva parlato di adulti in lacrime a uno screening di Onward, ed è quindi probabile che il film abbia lo stesso effetto anche su Cully. Il nuovo lavoro targato Disney Pixar debutterà nelle sale italiane il prossimo 5 marzo, mentre negli Stati Uniti si prevede un debutto da 45 milioni per Onward.