Onward: primo sguardo ai personaggi di Chris Pratt e Tom Holland nel nuovo film Pixar!

Mark Nielsen ci ha assicurato che in futuro ci aspettano diversi film originali della Pixar, e grazie a People possiamo mostrarvi primo sguardo ufficiale a Onward, nuovo atteso film dello studio animato che vedrà nel cast vocale Chris Pratt e Tom Holland.

Le immagini, che potete trovare in calce alla notizia, ci mostrano proprio i due personaggi che saranno interpretati dalle star del MCU - i due interpretano rispettivamente Star Lord e Spider-Man nei film dei Marvel Studios.

Pratt e Holland vestiranno i panni di due elfi fratelli che "intraprenderanno un'avventura per scoprire se nel mondo è ancora presente della magia" ha dichiarato il regista e sceneggiatore Dan Scalon a People.

"Tom Holland è perfetto per il personaggio di Ian, il fratello giovane" ha detto Scanlon, che nel 2013 ha scritto e diretto Monster's University. "Stavamo cercando qualcuno che potesse trasmettere una certa timidezza e che fosse anche bravo per i momenti imbarazzanti. E Tom è fantastico in questo. Ha ancora quella dolcezza genuina che ti fa tifare per lui."

Il membro dei Guardiani della Galassia invece darà la voce ad un personaggio completamente differente dal fratello: "Per lui cercavamo qualcuno che fosse l'esatto opposto. Qualcuno che potesse essere selvaggio e caotico, fuori controllo, ma in un modo affascinante e contagioso."

Il regista ha poi confermato che Onward sarà un film molto divertente e intenso, come la Pixar ci ha abituato in tutti questi anni: "Spero che farà ridere e piangere le persone che lo guarderanno. La mia speranza è di toccare questioni a cui tutti pensano regolarmente. E penso che questo sia ciò che ci lega ai film."

Onward debutterà nelle sale a marzo 2020 e vedrà nel cast anche Octavia Spencer.