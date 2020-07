Onward, rivelata la nuova data di uscita in Italia per il film Disney Pixar!

A giugno era stata comunicata una nuova data di uscita per Onward, atteso film d'animazione Disney Pixar finito nel vasto elenco delle uscite rinviate causa coronavirus.

Il film sarebbe dovuto uscire il 22 luglio, ma dopo l'ennesimo rinvio proprio oggi è stata rivelata la nuova data di uscita, che a questo punto si spera possa essere quella definitiva: il film, adesso, arriverà nelle sale nostrane dal prossimo 19 agosto, pochi giorni prima l'uscita programmata di Tenet di Christopher Nolan, ancora atteso per il 26 dello stesso mese.

Vi ricordiamo che Onward, uno degli ultimi film distribuiti negli USA prima del lockdown e passato successivamente sulla versione statunitense del servizio di streaming on demand Disney+, è ambientato in un mondo fantastico suburbano e racconta la storia di due fratelli elfi adolescenti, Ian e Barley Lightfoot, giovani e audaci che si imbarcano in uno straordinario viaggio per scoprire se nel loro mondo sia rimasto ancora qualche briciolo di magia. L'obiettivo è quello di trovarla e incanalarla in un potente bastone per sprigionare un incantesimo che gli permetterà di trascorrere un ultimo giorno con il padre, defunto quando i due fratelli erano ancora troppo piccoli per ricordarlo oggi.

Prodotto da Kori Rae, Onward vanta un cast di doppiatori d'eccezione che vede Tom Holland e Chris Pratt nei panni dei protagonisti, insieme Julia Louis-Dreyfus (Veep) e Octavia Spencer (The Shape of Water).