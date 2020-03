Onward punta ad un debutto di $100 milioni nonostante il Coronavirus

Ora che Onward è stato certificato Fresh da Rotten Tomatoes, neanche la grande paura suscitata dal Coronavirus sembra essere in grado di fermare la Pixar, che per la sua nuova opera punta a ribaltare le sorti del botteghino mondiale.

Mentre gli incassi calano in tutti i paesi del mondo, il film dovrebbe esordire a livello domestico con $50 milioni di dollari nel week-end su tre giorni, cifra che supera già le prime proiezioni di tracciamento (che invece indicavano un debutto da $40 milioni). Di conseguenza, il debutto a livello mondiale dovrebbe essere compreso tra i $90 milioni e i $105 milioni di dollari, col tetto dei $100 milioni indicato come possibile target finale.

La "fortuna", da un punto di vista economico ovviamente, è che la Cina storicamente non rappresenta un enorme mercato per la Pixar, che mira a fare meglio di quanto registrato nel 2006 con Zootopia, titolo Disney uscito proprio nel primo fine settimana di marzo, quando incassò $75 milioni superando le aspettative da $70 milioni. Per altri confronti citiamo Inside Out, che ha incassato $59 milioni nel week-end d'apertura (ma debuttò in anteprima a Cannes, il che lo rende un'uscita estiva); Big Hero 6 che incassò $42 milioni e Coco ($46 milioni).

Staremo a vedere come si comporterà a livello economico il nuovo lavoro dell'acclamato studio d'animazione. Ricordiamo che per il mercato italiano, dove era inizialmente previsto per il 5 marzo, il film è stato rinviato al 16 aprile prossimo.