Onward - Oltre la magia: Pixar rimanda l'uscita ad aprile, slitta anche L'uomo invisibile

A causa dell'emergenza sanitaria causata dai casi di Covid-19 di Coronavirus registrati in tutta Italia, con maggior concentrazione nel Nord del paese, molte case di produzione hanno provveduto al rinvio di alcuni loro titoli previsti per il mese di marzo, tra questi Onward - Oltre la magia della Pixar e L'uomo invisibile di Universal e Blumhouse.

Nelle ultime ore sono state prese misure precauzionali in diverse regioni, tra cui Lombardia, Veneto, Marche, Piemonte ed Emilia Romagna, che hanno comportato tra le altre cose la chiusura delle sale cinematografiche. Di conseguenza, le case di produzione sono corse ai ripari posticipando l'uscita di quei film previsti per le prossime settimane.

Il nuovo film originale della Pixar Animation, Onward - Oltre la magia, che sarebbe dovuto uscire nelle sale italiane il 5 marzo prossimo, arriverà invece il 16 aprile successivo, secondo quanto comunicato dalla stessa divisione italiana della compagnia nel corso delle anteprime tenutesi a Roma (a Milano la stessa anteprima stampa è stata annullata per l'emergenza e la conseguente ordinanza regionale sulla chiusura delle sale).

Onward - Oltre la magia è ambientato in un mondo fatato, dove la magia è stata sostituita dalla tecnologia, e quando due fratelli elfi scoprono un messaggio segreto lasciato dal padre defunto, decidono di seguire le istruzioni e di creare un incantesimo per cercare di riportarlo in vita un solo giorno. Inizierà da quel momento una caccia al tesoro ricca d'imprevisti e momenti esilaranti e commoventi, in pieno stile Pixar. Nel cast di doppiatori ritroviamo la coppia formata da Tom Holland e Chris Pratt che si ritrova dopo la collaborazione ai Marvel Studios.

Per quanto riguarda L'uomo invisibile, il remake del classico monster movie diretto da Leigh Whannell, la Universal si è solo pronunciata sullo slittamento dell'uscita in sala - inizialmente previsto sempre per il 5 marzo prossimo - ma non su quando effettivamente potremo vedere la pellicola, lasciando un generico "a data da destinarsi".

Il film di Whannell, che uscirà negli Stati Uniti questa settimana, è stato accolto molto positivamente dalla critica d'oltreoceano, con alcune testate che lo hanno definito "una masterclass di tensione e terrore", elogiando il lavoro di Whannell come "degno dello stile dei maestri dell'orrore".

L'uomo invisibile non è da intendersi come un remake del classico diretto da James Whale del 1933, ma come rivisitazione del romanzo originale del 1897. La protagonista del film sarà la vincitrice del Primetime Emmy Elisabeth Moss (The Handmaid's Tale), con il cast che include anche Aldis Hodge (Jack Reacher: Never Go Back), Storm Reid (Euphoria), Harriet Dyer (The InBetween) e Oliver Jackson-Cohen (The Haunting of Hill House ) nella parte dell'Uomo Invisibile.