Onward - Oltre la magia: la Pixar accusata di plagio per un particolare design

Tra poche settimane uscirà nelle sale di tutto il mondo Onward - Oltre la magia, il nuovo film originale della Disney/Pixar, ma la società è stata recentemente accusata di plagio da un'artista per il design specifico di un elemento che appare nel film e che è visibile anche nei trailer.

Sweet Cecily Daniher avrebbe accusato la Pixar di aver copiato il design del suo van e averlo riprodotto nel film; in particolare si riferisce al van guidato dai due protagonisti principali, di colore blu e con al centro la figura di un cavallo alato e che l'artista in questione ha battezzato "Vanicorn". Nella denuncia, si legge che l'artista sarebbe in effetti stata contattata dalla Disney per l'affitto del suo van in occasione di un evento speciale nel settembre 2018. Successivamente, nel maggio 2019, le è stato comunicato che la Disney aveva pianificato di inserire il design del suo van in Onward - Oltre la magia senza il suo consenso.

In un post sul suo profilo Instagram datato 3 giugno, Danihler aveva dichiarato che la produttrice di Onward, Kori Rae, l'aveva chiamata per scusarsi di aver affittato il suo van "senza rivelarle le reali intenzioni, o i loro piani". Rae è imputata nella stessa accusa di plagio insieme a Disney/Pixar. L'artista adesso chiede non solo i danni materiali, ma anche che la Disney interrompa qualsiasi attività commerciale o di merchandise che ruoti attorno alla violazione di copyright.

Ambientato in un mondo fantasy suburbano in cui la magia sembra ormai scomparsa da tempo, il film segue le vicende di Ian e Barley Lightfoot (doppiati rispettivamente da Tom Holland e Chris Pratt), due fratelli giovani e audaci che si imbarcano in uno straordinario viaggio per scoprire se nel loro mondo sia rimasto ancora qualche briciolo di magia.

Onward - Oltre la magia, eccetto rinvii di natura giudiziaria, ha una data d'uscita fissata al 6 marzo 2020 nelle sale statunitensi; in quelle italiane debutterà il giorno precedente. Protagonisti del cast vocale sono Chris Pratt e Tom Holland, già colleghi nel Marvel Cinematic Universe; proprio la produttrice ha dichiarato che la Marvel non ha avuto nulla a che fare con il loro casting. Su queste pagine potete recuperare l'ultimo trailer.

Per rimanere in casa Pixar, sempre nel corso del 2020 uscirà anche Soul, nuovo progetto originale di Pete Docter (diventato direttore creativo dello studio dopo l'abbandono di John Lasseter) che però non arriverà nelle sale italiane prima di settembre.