Onward - Oltre la magia nasce da un lutto nell'infanzia del regista Dan Scanlon

La storia del bellissimo Onward - Oltre la magia della Pixar racconta di due fratelli, Ian e Barley Lightfoot (doppiati da Tom Holland e Chris Pratt), che hanno 24 ore di tempo per trovare il modo di completare l'incantesimo che potrà riportare in vita per un solo giorno il padre, di cui si sono materializzate solo le gambe.

Quello che non sapevamo e che Onward si basa sulla storia personale del regista Dan Scanlon (Monsters University). Come ha infatti raccontato ai microfoni del Guardian, il padre morì in un tragico incidente automobilistico quando aveva appena un anno e suo fratello maggiore tre, evento di cui fino a poco tempo fa non voleva neanche parlare pubblicamente per non turbare l'umore della madre: "Però ne ho parlato con lei e mi ha detto che era tutto ok", dice Scanlon: "È davvero fantastica, come la mamma di Ian e Barley nel film".



Quando poi compì 16 anni, al regista i suoi zii diedero una cassetta con la voce registrata del padre: "Diceva solo 'ciao' e 'arrivederci'. Ma in modo strano. Percepivo timidezza e nervosismo nel suo ciao e poi un po' di imbarazzo all'arrivederci. Era come se fossero una per me e una per mio fratello, quelle due parole. La necessità di conoscere un genitore è spesso un modo di crearsi una mappa di viaggio per capire chi diventare e cose fare nella vita".



Dopo il successo di Monsters University nel 2013, Scanlon è stato incoraggiato a sviluppare storie originali e molti e amici e colleghi gli hanno ricordato quel nastro in particolare. E in sei anni, partendo da quel un ciao e un arrivederci e da emozioni forti e personali, il regista ha sviluppato il meraviglioso Onward, senza per altro rivelare nulla al fratello:



"Volevo fosse all'oscuro di tutto. Anche perché questi film impiegano molto tempo per essere realizzati e in un certo senso vuoi sempre crearli per qualcuno. Ad ogni modo, il mio me adolescente è fondamentalmente Ian: imbarazzante, timido, con la paura di guidare e fare cose che non ho mai fatto. Barley è invece un nerd appassionato di Dungeons & Dragons che guida un furgone malmesso. E insieme a loro le gambe del padre, che donano una fantastica leggerezza".



Onward - Oltre la magia sarebbe dovuto uscire in Italia il prossimo 5 marzo, release rimandata invece al 16 aprile a causa dell'emergenza sanitaria nazionale relativa all'epidemia di Coronavirus.