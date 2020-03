Onward - Oltre la Magia firma un solido esordio da 2 milioni alle anteprime del giovedì

In attesa di vederlo dal prossimo aprile anche nelle sale italiane, Onward - Oltre la Magia ha finalmente esordito negli Stati Uniti dove ha raccolto 2 milioni di dollari alle sole anteprime del giovedì.

Secondo quanto riportato da The Wrap, dopo l'ottimo risultato ottenuto la scorsa notte il film Pixar continua a viaggiare verso un primo weekend da 45-50 milioni, che potrebbero diventare anche di più grazie al passaparola visto che su Rotten Tomatoes (al momento) può contare su un Audience Score del 97%.

L'ultima pellicola originale dello studio, Coco, nel 2017 incassò 2,3 milioni alle anteprime per poi concludere il weekend con 50,8 milioni, ma è difficile mettere i due risultati a confronto dato che il film esordì durante le feste del Ringraziamento. Come fa notare il sito, sarebbe infatti meglio prendere in considerazione Zootopia, classico Disney dalla forte impronta Pixar che a marzo 2017 aprì con 75 milioni dopo un incasso di 1,7 milioni alle anteprime del giovedì.

A causa dell'emergenza Coronavirus, l'uscita di Onward in Italia è stata spostata al prossimo 16 aprile. Vi ricordiamo che, negli USA, il film sarà anticipato da un corto dedicato ai Simpson. Siete curiosi di vedere il nuovo progetto originale della Pixar? Fatecelo sapere nei commenti.