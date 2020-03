Onward - Oltre la magia, il film Pixar proiettato verso un esordio da 45 milioni

Con l'uscita di Onward - Oltre la magia, la Disney si appresta a conquistare il suo primo weekend in testa alla classifica del box-office per la prima volta in questo 2020; le proiezioni di incasso della pellicola al suo esordio, infatti, sono molto convincenti, trattandosi anche di una storia originale.

La pellicola di Dan Scanlon uscirà in oltre 4200 sale questo venerdì 7 marzo (preceduto dalle anteprima di mezzanotte di giovedì) e ci si aspetta che riesca a conquistare agevolmente la posizione di vertice nella classifica al box-office che nello scorso weekend è stata conquistata da L'uomo invisibile, pur con un incasso non stratosferico di 30 milioni di dollari circa. Onward - Oltre la magia, invece, secondo le ultime stime degli analisti, dovrebbe debuttare con circa 45 milioni nel suo primo weekend di programmazione (la cifra indicata è appunto tra i 40 e i 45 milioni nei primi tre giorni dall'uscita) e nessuno dei suoi diretti avversari questo weekend sembrerebbe in grado di tenergli testa: L'uomo invisibile è al secondo weekend e difficilmente arriverà a incassare altri 30 milioni, mentre The Way Back con Ben Affleck dovrebbe aprire con un buon 10 milioni di incasso; l'unico avversario all'altezza per il film Pixar, considerandone il pubblico, è Sonic - Il film, che però è nelle sale da quasi un mese.

Nella storia dei debutti dei film Pixar, tuttavia, se Onward - Oltre la magia incassasse esattamente 45 milioni sarebbe il 18° incasso all'esordio di un film dello studio d'animazione digitale, proprio dietro Ratatouille, che a suo tempo aprì la sua corsa al box-office con un primo weekend da 47 milioni, ma più avanti di Il viaggio di Arlo, che aprì invece con 39 milioni. La pellicola originale sarebbe quindi distante dai sequel dei franchise Pixar più amati: Gli Incredibili 2 ($182M), Alla ricerca di Dory, ($135M), e Toy Story 4 ($118M), ma questi sono ovviamente numeri che i produttori di Onward - Oltre la magia non si erano mai aspettati.

Al momento, il film diretto da Dan Scanlon può vantare un punteggio pari all'87%, su 100 recensioni su Rotten Tomatoes. A penalizzarlo, secondo alcune delle critiche, problemi legati al ritmo e alla "mancanza d'ispirazione" alla base, mentre per altri i suoi punti di forza sono proprio la toccante premessa e il cuore che esso dimostra, oltre ai divertenti dialoghi.

A causa dell'emergenza causata dal nuovo Coronavirus (COVID-19), Onward - Oltre la magia è stato rinviato in Italia al 16 aprile. Sappiamo che in apertura del film ci sarà un corto de I Simpson, property da poco acquisita da Disney nell'operazione Fox.