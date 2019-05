Onward, ecco il nuovo poster del prossimo film Disney-Pixar

Pixar ha rilasciato un nuovo poster per il nuovo film d’animazione, Onward, che avrà nel cast le voci di Chris Pratt (Avengers: Infinity War), Tom Holland (Spider-Man: Far From Home), Julia Louis-Dreyfus (Veep) e Octavia Spencer (The Shape of Water).

Ambientato in un fantastico mondo suburbano, Onward racconta la storia di due fratelli elfi adolescenti, che intraprendono una missione per scoprire se nel mondo oltre il loro paese è rimasta ancora un po’ di magia. Il film sarà prodotto da Kori Rae e diretto da Dan Scanlon, regista di Monster University, che racconta di essersi ispirato al rapporto con suo fratello. Secondo Rae, il cast vocale è “da sogno” e capace di dare ai personaggi una caratterizzazione unica. Il regista e la produttrice hanno tessuto le lodi di tutti i doppiatori. “Chris riesce a dare al suo personaggio un gran cuore e allo stesso tempo un fantastico umorismo” ha dichiarato Rae. “Octavia poi sa fare tutto: siamo entusiasti della profondità e dell’umorismo che apporta al suo personaggio” ha continuato.

“Tom ha un fascino e una sincerità contagiosi” ha aggiunto Scanlon, “che ti fanno tifare per lui, per ogni personaggio che interpreta". Per il regista inoltre “non c’è nessuno più divertente di Julia, ma riesce a dare anche un lato caldo e amorevole al suo personaggio."

Mentre cresce l'attesa per Toy Story 4, anche il prossimo film della Pixar sembra destinato a conquistare i fan.