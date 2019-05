Onward: anche il mondo del fantasy si evolve nel primo teaser trailer del nuovo film Pixar

Walt Disney Pictures e Pixar Animation hanno diffuso in streaming il primo teaser trailer di Onward, il nuovo film d'animazione originale dello studio ad approdare nelle sale dopo il successo di Coco.

Nel teaser vediamo dapprima il panorama di un mondo incantato, che riprende gli stilemi classici delle storie fantasy così come tutte le sue creature mitologiche, ma qualcosa stavolta appare completamente cambiato. I suoi personaggi all'interno si comportano come se vivessero nel mondo reale contemporaneo, con la coppia di protagonisti che si alzano la mattina per raggiungere scuola in un van, donne centauro che fanno jogging, sguardi fissi sugli smartphone e così via...

La sinossi parla infatti di "suburban fantasy world" con la trama che vede appunto al centro due fratelli elfi di età adolescente, Ian e Barley Lightfoot, i quali si imbarcheranno in uno straordinario viaggio per scoprire se nel loro mondo è rimasto ancora un briciolo di magia in modo tale da poter trascorrere un ultimo giorno con il loro padre, il quale morì quando loro erano troppo piccoli per poterlo ricordare.

Diretto da Dan Scanlon e prodotto da Kori Rae, ovvero il team dietro la realizzazione di Monsters University, Onward si avvale di un cast vocale originale di grande impatto: Chris Pratt (Avengers: Infinity War), Tom Holland (Spider-Man: Far From Home), Julia Louis-Dreyfus (Veep) e Octavia Spencer (The Shape of Water). Il debutto nelle sale statunitensi è previsto per il 6 marzo 2020 e su queste pagine vi abbiamo già mostrato il poster di Onward; questo sarà il primo film originale Pixar ad arrivare al cinema dopo il successo straordinario di Coco.

Nel 2018 e quest'anno, infatti, la Pixar si è concentrata sui sequel dei suoi prodotti più celebri: un anno fa uscì infatti Gli Incredibili 2, mentre tra poco meno di un mese approderà nelle sale (anche italiane) Toy Story 4, a ben nove anni di distanza dalla conclusione della trilogia dedicata a Andy. Nell'ultimo trailer di Toy Story 4, inoltre, fa capolino anche il nuovo personaggio di Duke Caboom, con la voce di Keanu Reeves.