In Onward Lena Waithe doppierà il primo personaggio Pixar dichiaratamente LGBTQ+

Negli ultimi anni le pellicole che hanno strizzato l'occhio alla comunità Queer sono sempre più numerose e, poco alla volta, anche i grandi produttori delle pellicole d'animazione stanno introducendo personaggi legati alla comunità LGBTQ+: per la Pixar il primo sarà l'ufficiale di polizia Spector di Onward, che sarà doppiato da Lena Waithe.

Onward è il ventiduesimo lungometraggio animato per la storica collaboratrice di Walt Disney e, insieme alle altre tematiche trattate nel film, famiglia, amicizia e coraggio, vedremo fare capolino anche quella dell'accettazione della comunità queer e della sua, purtroppo non sempre, inclusione in ogni aspetto della società.

Quella della Pixar è una scelta coraggiosa, soprattutto per il ruolo pubblico rivestito dal personaggio, ma che certamente le permetterà di allinearsi al profilo del partner dalle orecchie tonte, che invece si schierò apertamente al fianco delle persone LGBTQ+ con il piccolo Le Tont (Josh Gad) nel live action La Bella e La Bestia (2017) con protagonista Emma Watson.

Già in Alla ricerca di Dory si era pensato all'introduzione di una copia dichiarata formata da due pescioline, ma probabilmente i tempi non erano ancora maturi e l'idea fu scartata.

Onwar vedrà protagonisti Chris Pratt e Tom Hollnd e sarà nelle sale italiane dal prossimo 5 marzo e le prime impressioni sulla pellicola sembrano essere delle migliori: scoprite l'ultimo divertente trailer e preparatevi all'avventura.