Onward: ecco i protagonisti del film Pixar nei nuovi character poster

Dopo averli visti nel secondo trailer ufficiale di Onward, i personaggi dell'atteso film Disney Pixar tornano a mostrarsi nei nuovi e colorati character poster.

Oltre ai protagonisti Ian e Barley (doppiati rispettivamente da Tom Holland e Chris Pratt), i poster mostrano i tre poliziotti doppiati dalle new entry Ali Wong, Lena Waithe e Mel Rodrgieuz. Potete trovare le immagini in calce alla notizia insieme al nuovo poster ufficiale.

Ambientato in un mondo fantasy suburbano in cui la magia è scomparsa da tempo, Onward segue le vicende di due fratelli elfi adolescenti, Ian e Barley Lightfoot, giovani e audaci che si imbarcano in uno straordinario viaggio per scoprire se nel loro mondo sia rimasto ancora qualche briciolo di magia. La storia subirà una svolta quando, provando a rievocare il loro padre scomparso, l'incantesimo lo riporterà solamente per metà.

Con un'uscita prevista nelle sale il 6 marzo 2020, Onward è il primo dei due film originali targati Pixar in arrivo nel corso del prossimo anno. Il secondo sarà Soul, primo progetto da regista di Peter Docter (Up, Inside Out) da quando ha sostituito John Lasseter come direttore creativo dello studio di animazione. Qui trovate il primo trailer di Soul.



Cosa vi aspettate dalla nuova annata della Pixar? Fatecelo sapere nei commenti.