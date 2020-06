Onward, l'attesa è finita: ecco la data di uscita italiana del nuovo film Pixar

Walt Disney Pictures inaugura la riapertura dei cinema con la prima data ufficiale di un film in uscita nelle sale italiane nell'epoca post-lockdown per Coronavirus. Il film d'animazione Onward - Oltre la magia diretto da Dan Scanlon e presentato all'ultimo Festival di Berlino, sarà disponibile ufficialmente nelle sale italiane dal 22 luglio.

Ambientato in un mondo fatato nel quale la tecnologia ha pian piano soppiantato la magia, due fratelli elfi partono per una caccia al tesoro con l'obiettivo di ricreare un incantesimo che permetta di riportare in vita per un solo giorno il padre, scomparso durante la loro infanzia.

Dan Scanlon ha diretto in passato titoli come Monsters University e il cortometraggio Carl Attrezzi e la luce fantasma.



Il cast vocale del film è composto in originale dalle due star del Marvel Cinematic Universe, Chris Pratt e Tom Holland, affiancate da Julia Louis-Dreyfus, Kyle Bornheimer e il premio Oscar Octavia Spencer. Il film è stato distribuito negli Stati Uniti nei primi giorni di marzo mentre in Italia originariamente era previsto in uscita il 5 marzo, salvo poi slittare al 16 aprile e ora, stante la chiusura dei cinema in tutta Italia che si protrarrà fino al 15 giugno, è stata scelta la data del 22 luglio.

Negli Stati Uniti inoltre il film è stato pubblicato con molto anticipo su Disney+, in considerazione del lockdown che ha coinvolto anche gli USA. Dan Scanlon disse che l'uscita in streaming avrebbe aiutato a distrarre il pubblico, costretto per settimane in casa nel tentativo di contrastare la diffusione del contagio da Coronavirus.

Onward contiene un easter egg di Harry Potter che molti fan di Hogwarts non vedono l'ora di scoprire.