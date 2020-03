Onward, il film Pixar originariamente era incentrato su due scienziati

Intervistato da Comicbook.com in occasione dell'uscita di Onward - Oltre la magia negli store digitali degli USA, il regista Dan Scanlon (Monster University) ha rivelato nel dettaglio la prima versione del film Pixar, che originariamente vedeva come protagonisti una coppia di scienziati.

"Abbiamo pensato subito di fare una storia su due fratelli che hanno l'opportunità di riportare in vita il loro padre, e una delle mie prime versioni era ambientata nel nostro mondo con dei protagonisti umani, il cui padre era uno scienziato che aveva inventato una macchina tramite la quale avrebbe comunicato con loro anche da morto, ma che poi non avrebbe funzionato" ha spiegato Scanlon, arrivato alla regia della sua prima pellicola originale dopo il prequel di Monsters & Co. "Dopo la morte del padre i ragazzi, anch'essi scienziati, avrebbero provato a far funzionare la macchina del padre, e nel farlo avrebbero inavvertitamente portato una parte di lui in vita. Sarebbe potuta andare in questo modo."

Il regista però voleva evitare un trama troppo episodica, in cui il padre sarebbe tornato in vita "pezzo per pezzo". "Sembrava anche un po' troppo freddo e clinico. L'idea di riportarlo in via con la magia è sembrato subito molto più romantico e speciale" ha aggiunto Scanlon.

Per quanto riguarda il mondo in cui si svolge Onward, poi, Scanlon ha spiegato perché ha voluto mettere da parte le classiche ambientazioni fantasy: "Non volevamo ambientarlo in un passato remoto, come accade solitamente per i film fantasy, anche perché la storia era molto personale e moderna. Così abbiamo pensato ad un mondo fantasy moderno, cosa che ci ha fatto molto ridere perché è ridicolo e avrebbe dato vita a situazioni davvero divertenti. È stata una lunga strada, ma mi piace il modo in cui il mondo riflette la personalità di Ian. Questo mondo è un posto che ha perso un po' del suo potenziale e per Ian è lo stesso, perciò li vediamo crescere insieme."

In attesa di novità sull'arrivo del film in Italia, qui potete trovare il trailer ufficiale di Onward.