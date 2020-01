Onward, il film Pixar si mostra con un nuovo teaser e tre character poster

Disney e Pixar hanno pubblicato un nuovo teaser per ricordare che Onward, nuovo film diretto da Dan Scanlon (Monsters University), arriverà nelle sale tra 50 giorni.

In realtà in Italia arriverà tra 49 giorni, precisamente il 5 marzo, visto che come capita spesso debutterà nei nostri cinema con un giorno di anticipo rispetto alla release oltreoceano. Nell'attesa potete trovare il filmato in calce alla notizia insieme a tre nuovi character poster dedicati agli unicorni (che come anticipato dal trailer di Onward saranno dei sorta di cani randagi di quel mondo), la metà inferiore del padre riportato in via, e il trio dei Pixie Dusters.

Ambientato in un mondo fantasy suburbano in cui la magia sembra ormai scomparsa da tempo, il film segue le vicende di Ian e Barley Lightfoot (doppiati rispettivamente da Tom Holland e Chris Pratt), due fratelli giovani e audaci che si imbarcano in uno straordinario viaggio per scoprire se nel loro mondo sia rimasto ancora qualche briciolo di magia.

Per rimanere in casa Pixar, sempre nel corso del 2020 uscirà anche Soul, nuovo progetto originale di Pete Docter (diventato direttore creativo dello studio dopo l'abbandono di John Lasseter) che però non arriverà nelle sale italiane prima di settembre. Per saperne di più, vi lasciamo al trailer di Soul.