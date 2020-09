Onward, l'elfo Ian diventa un giovane Peter Parker in una splendida fan-art

Spider-Man diventa un personaggio Disney animato. Oppure, se preferite, un personaggio Disney animato si trasforma in Peter Parker/Spider-Man. La fan art pubblicata dal digital artist Samuel Cheve, mostra l'elfo Ian Lightfoot di Onward, l'ultimo film Disney/Pixar uscito al cinema poche settimane fa, in una versione... Uomo Ragno.

Una versione animata di Spider-Man che certamente non sorprenderà i fan, già abituati a vedere il proprio beniamino dei fumetti Marvel in una versione cartoonesca e non live action come l'abbiamo visto in questi ultimi anni, dalla trilogia di Sam Raimi ai film del Marvel Cinematic Universe con Tom Holland nel ruolo del giovane Peter Parker.



Ricordiamo che Holland è comparso lo scorso anno in Spider-Man: Far From Home, secondo capitolo dell'MCU dedicato a Peter Parker dopo Spider-Man: Homecoming.

Onward racconta la storia di due fratelli elfi, Ian e Barley, che scoprono un messaggio segreto lasciato dal padre, scomparso durante la loro infanzia. Attraverso delle precise istruzioni, Ian e Barley potranno far tornare in vita il padre per un solo giorno ma per farlo dovranno iniziare una caccia al tesoro piena d'imprevisti e momenti che potranno cambiare per sempre le loro vite.

Il cast vocale di Onward comprende proprio Tom Holland, doppiatore di Ian e interprete di Peter Parker nel Marvel Cinematic Universe, dettaglio che rende ancora più interessante la fan art di Samuel Cheve.



Su Everyeye trovate la recensione di Onward - Oltre la magia e la recensione di Spider-Man: Far From Home.